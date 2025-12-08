Lavori sulla SP 31 | assemblea con Provincia e Comune di Cascina per spiegare l' intervento

Il Comune di Cascina e la Provincia di Pisa hanno convocato un'assemblea martedì 9 dicembre alle 18 presso il Circolo Arci di via di Corte, per illustrare i dettagli dei lavori in corso sulla SP 31. L'incontro mira a informare i cittadini sugli interventi in programma e rispondere alle loro eventuali domande.

