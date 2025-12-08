Lavatrici Délica Hotpoint Ariston | meno peli di cani e gatti sui tessuti

Scopri la nuova gamma di lavatrici Délica Hotpoint Ariston, progettate per chi vive con animali domestici. Con capacità fino a 12 kg, questi modelli facilitano la rimozione dei peli di cani e gatti, garantendo capi puliti, igienizzati e più facili da mantenere. Una soluzione innovativa per una casa più ordinata e accogliente.

