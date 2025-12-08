L’autista e persona di fiducia che gli ha fatto sparire 10mila euro

Era il suo autista e uomo di fiducia, salvo poi scoprire che lo stesso gli aveva fatto sparire 10mila euro: è la vicenda capitata a un uomo dell’Alta Pusteria che si è rivolto ai carabinieri di San Candido i quali, dopo una serie di accertamenti, hanno denunciato l’ex collaboratore, un 58enne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it