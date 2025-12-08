L’autista e persona di fiducia che gli ha fatto sparire 10mila euro

Un uomo dell’Alta Pusteria ha scoperto che il suo autista di fiducia gli aveva sottratto 10 mila euro. Dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri di San Candido, è emerso che il sospettato, un 58enne, aveva agito alle sue spalle, portando alla sua denuncia ufficiale.

