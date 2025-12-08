L’autista e persona di fiducia che gli ha fatto sparire 10mila euro

Un uomo dell’Alta Pusteria ha scoperto che il suo autista di fiducia gli aveva sottratto 10 mila euro. Dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri di San Candido, è emerso che il sospettato, un 58enne, aveva agito alle sue spalle, portando alla sua denuncia ufficiale.

Era il suo autista e uomo di fiducia, salvo poi scoprire che lo stesso gli aveva fatto sparire 10mila euro: è la vicenda capitata a un uomo dell’Alta Pusteria che si è rivolto ai carabinieri di San Candido i quali, dopo una serie di accertamenti, hanno denunciato l’ex collaboratore, un 58enne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cagliari, paura in viale Monastir: auto contro camion dei rifiuti, una persona ferita- Ferito l’autista del camion ma fortunatamente non in modo grave - facebook.com Vai su Facebook