Inter News 24 Il dato sul capitano dell’Inter. Lautaro Martinez continua a collezionare record con la maglia dell’Inter e non ha intenzione di fermarsi proprio nella notte più importante. Il capitano della Beneamata, galvanizzato dalla doppietta in campionato contro il Pisa e dal primato nella classifica marcatori, ha messo nel mirino un’altra ambiziosa missione statistica per la sfida contro il Liverpool. Come sottolinea l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, il “Toro” argentino ha trasformato il “Meazza” nel suo regno in ambito europeo: nel corso del 2025, infatti, il numero 10 ha timbrato il cartellino in tutte e cinque le partite di Champions League disputate a San Siro, realizzando un bottino complessivo di 8 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro alla caccia dal record in Champions League: col Liverpool potrebbe eguagliare Shevchenko!