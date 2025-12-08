Laura Pausini si cancella da tutti i social l’addio ai fan | C’è troppo odio
I social network hanno un potere difficile da tenere a bada, anche per chi è adulto. Per chi è famoso i social significano migliaia di commenti ogni giorno. Messaggi d'affetto ma anche di una violenza inaudita. I social possono far male e isolarci dalla vita reale. Così, la saggia Laura Pausini ha scelto di prendersi una pausa dal web e cancellare tutte le app dal suo smartphone, con grande dispiacere dei fan più affezionati. Il fioretto di Laura Pausini. "Ho deciso di fare un fioretto" ha annunciato Laura Pausini in una storia sul suo profilo Instagram. " Eliminare dal mio cellulare tutti i social ": questo l'annuncio della cantante ai suoi oltre 5 milioni di follower da tutto il mondo.
