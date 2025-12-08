Laura Pausini schiacciata dall’ansia il fioretto dell’addio ai social | Mi sono spaventata Perché ha pure cambiato numero

Laura Pausini ha deciso di prendersi una pausa dai social network, spiegando di aver attraversato un momento di forte ansia e paura. L'artista ha persino cambiato numero di telefono, lasciando intendere che questa scelta sia più che una semplice reazione emotiva. Un passo importante che testimonia il suo bisogno di ritrovare equilibrio e serenità lontano dagli stimoli digitali.

Laura Pausini ha deciso di prendersi una pausa dai social network, e stavolta non si tratta di una semplice minaccia lanciata sull’onda dell’emotività. Come Giorgia Meloni che torna a fare il fioretto di astinenza dall’alcol per il periodo natalizio, anche la cantante romagnola ha annunciato il suo di fioretto. Con una storia su Instagram ha annunciato di aver eliminato tutte le app dal suo telefono, senza specificare se la decisione sia temporanea o definitiva. «Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social», scrive senza giri di parole. Una scelta drastica, che ha sorpreso i suoi milioni di follower, ma che affonda le radici in un malessere crescente alimentato dalle ultime settimane particolarmente turbolente, tra cui lo scontro legale con Gianluca Grignani e la lite a distanza con la cugina per la morte dello zio. 🔗 Leggi su Open.online

