L’assistente di Ilaria Salis dietro la protesta a Più libri più liberi a Roma

Un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” ha svelato come dietro il sit-in di protesta contro alcune case editrici durante la fiera del libro a Roma siano stai guidate dal braccio destro della parlamentare europea L’annuale rassegna editoriale, che si svolge alla Nuvola nel quartiere EUR nel quadrante sud della Capitale, il 6 dicembre scorso è stata caratterizzata da una protesta contro la casa editrice “Passaggio al Bosco” accusata di ospitare nel suo catalogo scritti di autori troppo vicini agli ambienti di estrema destra. Una protesta che ha aperto un dibattito su un tema particolarmente delicato, che pone domande enormi che non sono solo nostre, ma di tutti quelli che fanno eventi culturali. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - L’assistente di Ilaria Salis dietro la protesta a “Più libri più liberi” a Roma

