L’asse Usa-Russia contro l’Ue | È il nuovo patto Ribbentropp-Molotov
Oggi, 8 dicembre, è il giorno in cui il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky incontrerà a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. Intanto Donald Trump lo accusa di «non aver letto» la sua proposta di pace tra Russia e Ucraina. Ma dopo la pubblicazione del documento sulla strategia di sicurezza nazionale da parte della Casa Bianca in Europa cresce la convinzione che sia in atto un divorzio atlantico tra Usa e Ue. L’avvicinamento tra il presidente Usa e Vladimir Putin crea un asse inedito tra America e Russia. Che secondo il politico francese Daniel Cohn-Bendit è «il nuovo patto Ribbentropp-Molotov ». 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Ucraina, asse Ue-Usa sulle sanzioni alla Russia | Putin: "Atto ostile" | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | Lituania: aerei russi hanno violato lo spazio aereo
Ucraina, asse Ue-Usa sulle sanzioni alla Russia | Putin: "Atto ostile" | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | Leader Ue: "Asset congelati fino al risarcimento di Mosca"
L’asse gialloverde si ricompone a Strasburgo sulla cessione dei territori ucraini alla Russia
Ciò che accade in Ucraina è figlio dell’escalation contro la Russia ingaggiata dal Patto atlantico, che dal 99 al 2004 ha integrato nel suo asse dieci paesi dell’Est - facebook.com Vai su Facebook
Anche le reazioni isteriche della nostra ‘meglio’ classe dirigente alla Strategia per la Sicurezza Nazionale appena pubblicata dalla Casa Bianca, segnalano che l’asse nazionale-sovranazionale rimane decisivo per una convincente proposta di governo dell’Ita Vai su X
Guerra Ucraina, il Cremlino: "La strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, il Cremlino: 'La strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca'. Si legge su tg24.sky.it
Ucraina, Usa sospendono alcune sanzioni contro la russa Lukoil. Putin: “La Nato è una minaccia per l’Ue e per Mosca” - La Nato è pronta a reagire all’aumento degli attacchi ibridi in Europa, anche creando delle “ difficoltà ” alla Russia e adottando un approccio “proattivo”. Si legge su ilfattoquotidiano.it
FOCUS: sanzioni Usa contro Russia significative, da vedere se efficaci (Ing) - L'amministrazione statunitense ha imposto sanzioni ai produttori di petrolio russi Rosneft e Lukoil, che producono oltre 5 milioni di barili al giorno. Secondo milanofinanza.it