L’asse Usa-Russia contro l’Ue | È il nuovo patto Ribbentropp-Molotov

Oggi, 8 dicembre, è il giorno in cui il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky incontrerà a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. Intanto Donald Trump lo accusa di «non aver letto» la sua proposta di pace tra Russia e Ucraina. Ma dopo la pubblicazione del documento sulla strategia di sicurezza nazionale da parte della Casa Bianca in Europa cresce la convinzione che sia in atto un divorzio atlantico tra Usa e Ue. L'avvicinamento tra il presidente Usa e Vladimir Putin crea un asse inedito tra America e Russia. Che secondo il politico francese Daniel Cohn-Bendit è «il nuovo patto Ribbentropp-Molotov ».