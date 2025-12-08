Larcianese pareggio ok Sorrisi a Montespertoli

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1 LARCIANESE 1: Biotti, Fiaschi, Corradi, Bettoni (19’ st Biliotti), Trapassi, Vallesi, Salvadori (38’ st Lensi), Zefi, Granucci, Maltomini, Rosi (41’ st Corsi). A disp. Romano, Spini, Calonaci, Mancini, Marcacci, Lotti. All. Sarti. LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Martinelli, Marianelli, Salerno, Belluomini, Crecchi (24’ st Bagni), Minardi (24’ st Michelottti), Rosselli, Mariani, Ba (24’ st Mallardo). A disp. Xillo, Lucaccini, Cardelli, Bolognini, Tocchini, Falorni. All. Cerasa. Arbitro: Carnevali di Prato. Reti: 23’ Ba, 23’ st Zefi La Larcianese torna dalla trasferta di Montespertoli con un punto utile per muovere la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

larcianese pareggio ok sorrisi a montespertoli

© Sport.quotidiano.net - Larcianese, pareggio ok. Sorrisi a Montespertoli

News recenti che potrebbero piacerti

Pareggio senza emozioni. La Larcianese è eliminata - SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Arnesi (45’ st Paci), Anzillotti (37’ st Campani), Bozzi, Pasquini, Borgia, Amico, Di Paola, Cornacchia (19’ st Doveri ... Scrive lanazione.it

La Lucchese non va oltre il pareggio contro la Larcianese: 1-1 - Dopo l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, conquistato nel derby di mercoledì scorso contro il ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Larcianese Pareggio Ok Sorrisi