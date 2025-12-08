Larcianese pareggio ok Sorrisi a Montespertoli
1 LARCIANESE 1: Biotti, Fiaschi, Corradi, Bettoni (19’ st Biliotti), Trapassi, Vallesi, Salvadori (38’ st Lensi), Zefi, Granucci, Maltomini, Rosi (41’ st Corsi). A disp. Romano, Spini, Calonaci, Mancini, Marcacci, Lotti. All. Sarti. LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Martinelli, Marianelli, Salerno, Belluomini, Crecchi (24’ st Bagni), Minardi (24’ st Michelottti), Rosselli, Mariani, Ba (24’ st Mallardo). A disp. Xillo, Lucaccini, Cardelli, Bolognini, Tocchini, Falorni. All. Cerasa. Arbitro: Carnevali di Prato. Reti: 23’ Ba, 23’ st Zefi La Larcianese torna dalla trasferta di Montespertoli con un punto utile per muovere la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
