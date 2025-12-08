L’appello | La Ternana ritiri i licenziamenti

TERNI L’associazione Giornalisti 2.0 esprime "piena e convinta solidarietà a Gabriele Mechelli, storico manutentore del manto erboso dello stadio ‘Liberatì, e a Lorenzo Modestino (foto), addetto stampa della Ternana da circa quindici anni, entrambi recentemente licenziati dalla società rossoverde. Due provvedimenti che, per tempi, modalità e motivazioni economiche addotte, appaiono sproporzionati e lesivi della dignità professionale di due lavoratori che hanno dato molto, in silenzio, alla Ternana e alla città". "Come presidente di Giornalisti 2.0 - dichiara Maurizio Pizzuto - considero il licenziamento di Lorenzo Modestino un colpo ingiusto non solo a un collega stimato, ma a un intero sistema dell’informazione sportiva che con lui ha sempre potuto contare su correttezza, professionalità e rispetto dei ruoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

