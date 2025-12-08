L' annuncio di +Europa | Emma Bonino dimessa dall' ospedale è a casa

Emma Bonino è stata dimessa dallospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. «Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili», si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: «Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

