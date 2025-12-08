L' annuncio del sindaco | Ridurremo l' accesso per le auto al centro
Il sindaco annuncia una misura per limitare l'accesso delle auto nel centro città, con l'obiettivo di ridurre il traffico e migliorare la qualità dell'ambiente urbano. La strategia prevede un percorso graduale, legato ai progressi dell'efficientamento del trasporto pubblico, per rendere più vivibile e sostenibile il centro cittadino.
"Il nostro obiettivo è di ridurre il traffico nel centro e l'accesso delle auto. È un percorso progressivo che faremo man mano che l'efficientamento del trasporto pubblico va avanti come si sta realizzando". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
