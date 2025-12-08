L’anno nuovo che non arriva tragicomica opera prima sulle macerie del regime di Ceau?escu
Titolo: L’anno nuovo che non arriva Titolo originale: Anul nou care n-a fos (The New Year that Never Came) Regia: Bogdan Muresanu Paese di produzione anno durata: Romania, Serbia 2024 138 min. Sceneggiatura: Bogdan Muresanu Fotografia: Boroka Biro, Tudor Platon Montaggio: Vanja Kovacevic Suono: Sebastian Zsemlye Cast: Adrian V?ncic?, Nicoleta Hâncu, Emilia Dobrin, Iulian Postelnicu, Mihai C?lin Produzione: Kinotopia Distribuzione: Trent Film Una tragicommedia in cui il grottesco traccia le fondamenta di un cambiamento, attraverso sei vite, rappresentanti di un’umanità ferita mossa tra oppressione e slancio di futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
L'ANNO NUOVO CHE NON ARRIVA (Bogdan Muresanu - Romania 2025) Teatro Nuovo di Capodarco Domenica 7 Dicembre ore 17.00-21.30 Lunedì 8 Dicembre ore 17.00-21.30 Martedì 9 Dicembre ore 19.00 Già Miglior Film a Venezia 81 - Orizzonti