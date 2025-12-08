L’anima di Parigi torna in Italia | a Clusone concerto omaggio a Èdith Piaf
Clusone. “Quando ho conosciuto per la prima volta Èdith Piaf è stato un colpo di fulmine musicale”; così la cantante Manuela Migliorati, in arte Nanà, descrive il suo primo incontro con la celebre cantautrice francese. Manuela Migliorati, originaria di Castione della Presolana, si avvicina alla musica da bambina e nel tempo affina il suo talento prendendo lezioni di canto. Nel 2022, subito dopo la pandemia di Covid-19, entra in contatto quasi per caso con alcuni dei brani più famosi di Èdith Piaf, tra cui “La vie en rose” e “Non je ne regrette rien”. Da quel giorno Nanà si appassiona alla voce calda e avvolgente di Èdith e ai suoi testi che raccontano tutti i volti dell’amore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
A breve Bce dovrebbe autorizzare Parigi a salire verso il 30% di Piazza Meda. I paletti della Vigilanza sulle candidature. E il vertice di Anima rimane vacante a oltre un mese dall’uscita di Alessandro Melzi d’Eril - facebook.com Vai su Facebook
Oggi nel 1840 nasceva a Parigi Claude Monet: anima visionaria, essenza dell’Impressionismo, poeta di atmosfere capaci ancora di incantare. In questa immagine del 1908 lo vediamo in Piazza San Marco, accanto alla sua amata moglie Alice Hoschedé #14n Vai su X
Parigi 2024, decisione storica su Perini: ridato un bronzo all’Italia! - È passato più di un anno dalle Paralimpiadi di Parigi, ma una nuova medaglia si aggiunge al medagliere dell'Italia. Come scrive corrieredellosport.it
Parigi, all'ambasciata d'Italia omaggio alla Scala di Milano - L'Ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, ha accolto nella splendida sede diplomatica del nostro Paese a Parigi l'Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il ... ansa.it scrive