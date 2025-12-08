L’anima di Parigi torna in Italia | a Clusone concerto omaggio a Èdith Piaf

Clusone. “Quando ho conosciuto per la prima volta Èdith Piaf è stato un colpo di fulmine musicale”; così la cantante Manuela Migliorati, in arte Nanà, descrive il suo primo incontro con la celebre cantautrice francese. Manuela Migliorati, originaria di Castione della Presolana, si avvicina alla musica da bambina e nel tempo affina il suo talento prendendo lezioni di canto. Nel 2022, subito dopo la pandemia di Covid-19, entra in contatto quasi per caso con alcuni dei brani più famosi di Èdith Piaf, tra cui “La vie en rose” e “Non je ne regrette rien”. Da quel giorno Nanà si appassiona alla voce calda e avvolgente di Èdith e ai suoi testi che raccontano tutti i volti dell’amore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it