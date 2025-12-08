Landucci prima di Torino-Milan | Rabiot grande giocatore Arriverà anche il gol Su Pulisic …

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha condiviso le sue impressioni sulla forma dei giocatori e le aspettative per il match contro il Torino, valido per la 14^ giornata della Serie A 2025-2026. In particolare, ha elogiato Rabiot e anticipato il suo primo gol in maglia rossonera, offrendo anche aggiornamenti su Pulisic.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan, Landucci: "Pulisic può giocare uno spezzone, presto segnerà anche Rabiot" - Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Sono stati giorni di lavoro,. Secondo tuttomercatoweb.com