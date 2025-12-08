Lando Norris il brutto anatroccolo della Formula 1 si è trasformato in campione

Ora non rideranno più dei suoi errori, delle sue fragilità, del suo non saper vincere. Non è certo il campionissimo erede dei grandi britannici del passato, o almeno non lo è ancora ma sarebbe ingeneroso dire che Lando Norris, 26 anni, nato a Bristol nel sud-ovest dell’Inghilterra, questo titolo mondiale 2025 alla fine non se lo sia meritato. Anche se l’iride è arrivato al fotofinish nel toboga di Yes Marina e Lando deve ringraziare Kimi Antonelli per due motivi: in Austria il baby bolognese buttò fuori pista Verstappen sottraendogli punti preziosi per il mondiale mentre in Qatar, con l’errore all’ultimo giro, regalò una posizione e due punti d’oro, ovvero quelli che hanno fatto la differenza, a Norris. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

