Lando Norris dopo il titolo in F1 avrà un nuovo numero | Non è solo per me è per tutta la McLaren

8 dic 2025

A partire dal 2026, Lando Norris correrà con il numero 1 sulla sua McLaren, segnando un importante traguardo nella sua carriera. Questa scelta, ispirata da Max Verstappen, rappresenta un riconoscimento del suo successo, mentre altri campioni come Hamilton hanno optato diversamente. Norris dichiara che questa decisione è un omaggio non solo a sé stesso, ma a tutta la squadra.

