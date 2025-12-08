L’Ancona fa il suo dovere e vince I dorici si rigettano nella mischia
sammaurese 0 ancona 3 INTER SAMMAURESE (3-5-2): Pazzini 5; Bianchi 4, Dall’Osso 5,5 (40’ st Manzi sv), Magnanini 6 (7’ st Ponticelli 5,5); Dimitri 5 (32’ st Deshkaj sv), Carlini 5 (17’ st Cenci 5,5), Said 5 (32’ st Amadori sv), Nisi 6, Ramires 5; Conti 6, Merlonghi 5. A disp: Pollini, Moncastelli, Volonghi, Cenci, Bertani. All. Antonioli 5. ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6,5; Ceccarelli 6,5, Bonaccorsi 7, Rovinelli 7,5, Sparandeo 6; Proromo 6,5, Gerbaudo 7 (24’ st Miola 6); Zini 6,5 (33’ st Teraschi sv), Meola 6 (19’ st Attasi 6), Cericola 7; Kouko 7 (30’ st Babbi 6). A disp. Mengucci, Ciaramella, Pecci, Petito, Calisto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le mani sporche, le braccia stanche, ma il cuore pieno sono i sintomi di uno dei sentimenti umani più belli: il volontariato. Chi lo ha provato, lo sa. Essere Assessore al Volontariato del Comune Di Ancona non è solo un onore, ma anche un dovere. Verso chi n - facebook.com Vai su Facebook