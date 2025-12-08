Lanciano cibo contro una teca contenente la Corona di re Carlo III

A Lanciano, un episodio insolito ha visto alcune persone scagliarsi con cibo contro una teca che custodisce la Corona di re Carlo III. L'evento ha suscitato scalpore e attenzione, evidenziando un gesto di protesta o dissenso nei confronti dell'oggetto simbolico. La vicenda ha attirato l'interesse dei media e della comunità locale.

L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Lanciano cibo contro una teca contenente la Corona di re Carlo III - (askanews) – In queste immagini attivisti di un gruppo autoproclamatosi di resistenza civile e poco noto, Take Back Power, lanciano cibo contro una teca contenente i preziosissimi Gioiell ... Si legge su msn.com