Lanciano cibo contro una teca contenente la Corona di re Carlo III

Ilfogliettone.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano, un episodio insolito ha visto alcune persone scagliarsi con cibo contro una teca che custodisce la Corona di re Carlo III. L'evento ha suscitato scalpore e attenzione, evidenziando un gesto di protesta o dissenso nei confronti dell'oggetto simbolico. La vicenda ha attirato l'interesse dei media e della comunità locale.

L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

