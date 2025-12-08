Lanciano accende il simbolo del Natale | novemila luci per un albero alto 15 metri
Un abete di 15 metri illuminato da oltre novemila luci, per una lunghezza di 1,9 chilometri. Eccolo il simbolo del Natale 2025 a Lanciano, che è stato acceso in piazza Plebiscito domenica 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata Concezione.L'albero, donato da una famiglia di Villa Andreoli, è decorato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
