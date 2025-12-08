Con Maastricht aggirarono i popoli contrari alla Costituzione comune. Poi il declino. Le critiche di Donald Trump nei confronti dell’Europa sono ciniche ma nascondono quella verità che ci ostiniamo a non voler vedere: noi non contiamo più nulla ma continuiamo ad atteggiarci come se la forza e la bellezza di un tempo fossero rifiorite per effetto di una strana chirurgia estetica: i Trattati europei, tutti, da Maastricht a Lisbona. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «L’America pensa solo all’economia». Ma se l’Unione fu edificata sull’euro...