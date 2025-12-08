L’AlbinoLeffe pareggia con l’Ospitaletto e rimane fuori delle sabbie mobili dei playout
Nella 17ª giornata di Serie C, l’AlbinoLeffe ottiene un pareggio per 1-1 contro l’Ospitaletto. Il risultato mantiene i seriani a +2 sulla zona playout, evitando momentaneamente di immergersi nelle sabbie mobili della classifica. La sfida, disputata lunedì 8 dicembre, rappresenta un punto importante nel cammino della squadra verso la salvezza.
SERIE C. Nel posticipo della 17ª giornata di campionato, lunedì 8 dicembre, l’AlbinoLeffe ha pareggiato per 1-1 in casa contro l’Ospitaletto, risultato che consente ai seriani di rimanere a +2 sull’area playout. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scopri altri approfondimenti
. Nel posticipo della 17ª giornata di campionato, lunedì 8 dicembre, l’AlbinoLeffe ha pareggiato per 1-1 in casa contro l’Ospitaletto, risultato che consente ai seriani di rimanere a +2 sull’area playout. Vai su X
. Nel posticipo della 17ª giornata di campionato, lunedì 8 dicembre, l’AlbinoLeffe ha pareggiato per 1-1 in casa contro l’Ospitaletto, risultato che consente ai seriani di rimanere a +2 sull’area playout. - facebook.com Vai su Facebook