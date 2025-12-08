L' albero di Natale fa brillare Ferrara | accesi gli 8 chilometri di stringhe luminose - FOTO e VIDEO

L’accensione dell’albero di Natale in piazza della Cattedrale a Ferrara segna l’inizio delle festività. Alto 15 metri, decorato con 8 chilometri di luci, l’evento rappresenta un momento di gioia e tradizione per tutta la città. Foto e video immortalano l’atmosfera magica di questa speciale cerimonia natalizia.

Ora sì che è Natale. Come da tradizione, infatti, lunedì 8 dicembre si è acceso l’albero di Natale (alto 15 metri e abboddato con 8 chilometri di stringhe) in piazza della Cattedrale. Uno spettacolo di luci, iniziato alle 17, che ha coinvolto centinaia di cittadini, rimasti in attesa del conto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it