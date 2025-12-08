L'albero di Natale di Giorgia Palmas e Filippo Magnini | tanto rosso e maxi fiocco in cima

Tutto è pronto in vista del Natale in casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: hanno scelto un albero classico e tradizionale, col rosso assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

