L' albero di Natale allestito dai bambini delle case famiglia

Un grande albero di Natale verrà addobbato dai bambini delle case famiglia di Roma Capitale. L’appuntamento è in programma domani, martedì 9 dicembre, alle 16:30 su viale Manzoni, all’ingresso del dipartimento Politiche sociali e salute di recente ristrutturato. L’iniziativa, secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

