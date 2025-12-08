Laila Hasanovic il cappotto lungo della fidanzata di Sinner è l’unico capospalla che ti serve questo inverno

Fidanzata di Jannik Sinner, ma soprattutto modella, influencer ed esperta di stile, Laila Hasanovic ci suggerisce su Instagram il capo più cool della stagione invernale. Si tratta di un cappotto lungo, elegante e minimal, perfetto per affrontare i mesi freddi con stile. Visualizza questo post su Instagram Questo capospalla, semplice, ma di carattere, ha già conquistato fan e amanti della moda, grazie alla sua capacità di unire praticità e charme. Per replicare il look non serve spendere un patrimonio. Su Amazon si possono trovare tantissimi cappotti lunghi super fashion, ma decisamente low cost, l’ideale per trasformare qualsiasi outfit in un look chic da città senza tradire il budget. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Laila Hasanovic, il cappotto lungo della fidanzata di Sinner è l’unico capospalla che ti serve questo inverno

