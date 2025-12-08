L’agroalimentare cresce cibo vino e bevande danno lavoro a 864.000 italiani

Quifinanza.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'industria agroalimentare italiana continua a crescere, contribuendo significativamente all'economia del paese. Secondo il rapporto Ismea Qualivita 2025, settore, che comprende cibo, vino e bevande, impiega circa 864.000 persone e genera valore, occupazione e competitività a livello nazionale.

L’ agroalimentare in Italia genera valore, occupazione e competitività. A confermarlo è il rapporto Ismea Qualivita 2025. Un documento che fotografa una crescita strutturale di un settore che vale oggi 20,7 miliardi di euro, segnando un +25% rispetto al 2020. Con oltre 864.000 lavoratori coinvolti, il settore rappresenta una delle principali industrie del Paese, contribuendo a mantenere vivo un patrimonio culturale e produttivo che il mondo continua ad apprezzare e a cercare. I numeri, di successo, dell’agroalimentare in Italia. Grazie alle Indicazioni Geografiche (prodotti DOP, IGP e STG) il settore agroalimentare ha consolidato nel 2024 una crescita costante, pari al 3,5% su base annua, segnando valori positivi per il quarto anno consecutivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

l8217agroalimentare cresce cibo vino e bevande danno lavoro a 864000 italiani

© Quifinanza.it - L’agroalimentare cresce, cibo, vino e bevande danno lavoro a 864.000 italiani

Altre letture consigliate

l8217agroalimentare cresce cibo vinoL’agroalimentare cresce, cibo, vino e bevande danno lavoro a 864.000 italiani - Rapporto Ismea Qualivita 2025: il settore vale 20,7 miliardi, con export IG record a 12,3 miliardi, l’industria traina l’occupazione ... Come scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: L8217agroalimentare Cresce Cibo Vino