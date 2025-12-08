L’agroalimentare cresce cibo vino e bevande danno lavoro a 864.000 italiani

L'industria agroalimentare italiana continua a crescere, contribuendo significativamente all'economia del paese. Secondo il rapporto Ismea Qualivita 2025, settore, che comprende cibo, vino e bevande, impiega circa 864.000 persone e genera valore, occupazione e competitività a livello nazionale.

L' agroalimentare in Italia genera valore, occupazione e competitività. A confermarlo è il rapporto Ismea Qualivita 2025. Un documento che fotografa una crescita strutturale di un settore che vale oggi 20,7 miliardi di euro, segnando un +25% rispetto al 2020. Con oltre 864.000 lavoratori coinvolti, il settore rappresenta una delle principali industrie del Paese, contribuendo a mantenere vivo un patrimonio culturale e produttivo che il mondo continua ad apprezzare e a cercare. I numeri, di successo, dell'agroalimentare in Italia. Grazie alle Indicazioni Geografiche (prodotti DOP, IGP e STG) il settore agroalimentare ha consolidato nel 2024 una crescita costante, pari al 3,5% su base annua, segnando valori positivi per il quarto anno consecutivo.

