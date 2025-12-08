Lago di Como trovata morta ragazza di 23 anni | indagini in corso

È stata recuperata priva di vita nelle acque del lago di Como la ragazza di 23 anni dispersa da ieri pomeriggio a Tremezzina, dopo che alcuni suoi effetti personali erano stati rinvenuti su un pontile. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti da Torino, su un fondale di circa 12 metri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far alto che constatare la morte della giovane. Il ritrovamento dei sui oggetti personali sul pontile. Le ricerche erano scattate subito dopo la segnalazione della scomparsa e avevano coinvolto i carabinieri, la guardia costiera e i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo (Como). 🔗 Leggi su Open.online