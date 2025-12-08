Lago di Como trovata morta ragazza di 23 anni | indagini in corso
È stata recuperata priva di vita nelle acque del lago di Como la ragazza di 23 anni dispersa da ieri pomeriggio a Tremezzina, dopo che alcuni suoi effetti personali erano stati rinvenuti su un pontile. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti da Torino, su un fondale di circa 12 metri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far alto che constatare la morte della giovane. Il ritrovamento dei sui oggetti personali sul pontile. Le ricerche erano scattate subito dopo la segnalazione della scomparsa e avevano coinvolto i carabinieri, la guardia costiera e i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo (Como). 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
I sommozzatori hanno recuperato, sul fondale del Lago di Como, il corpo di una 23enne. Era dispersa da ieri, poi il ritrovamento di alcuni effetti personali su un pontile che hanno indirizzato le ricerche sullo specchio d'acqua. Da chiarire le dinamiche dell'ac Vai su X
Notte di magia sul Lago di Como Dal lungolago di Menaggio mi sono trovato davanti a uno spettacolo che non potevo lasciare scappare: la luna piena che si specchiava sull’acqua, illuminando le montagne e creando un sentiero di luce perfetto. Nient - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Tremezzina: ragazza di 23 anni trovata morta nel lago di Como, indagini in corso - Ragazza di 23 anni trovata morta nel lago di Como a Tremezzina: corpo recuperato dai sommozzatori, cause ancora da chiarire. Segnala notizie.it