Lago di Como la tragedia | 23enne trovata morta il corpo a 12 metri di profondità

Tragedia al lago di Como: è morta affogata una ragazza di 23 anni. Della giovane si erano perse le tracce da ieri, domenica 7 dicembre, quando nel pomeriggio sono iniziate le ricerche. Gli effetti personali della 23enne erano stati trovati su un pontile del Comune di Tremezzina. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati i mezzi navali del terzo Nucleo di Menaggio e dei vigili del fuoco di Dongo, poi i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino. E il corpo è stato trovato nel lago a circa 12 metri di profondità. Sul luogo del ritrovamento presenti anche gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso della ragazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

