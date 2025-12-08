Lago di Como la tragedia | 23enne trovata morta il corpo a 12 metri di profondità
Tragedia al lago di Como: è morta affogata una ragazza di 23 anni. Della giovane si erano perse le tracce da ieri, domenica 7 dicembre, quando nel pomeriggio sono iniziate le ricerche. Gli effetti personali della 23enne erano stati trovati su un pontile del Comune di Tremezzina. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati i mezzi navali del terzo Nucleo di Menaggio e dei vigili del fuoco di Dongo, poi i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino. E il corpo è stato trovato nel lago a circa 12 metri di profondità. Sul luogo del ritrovamento presenti anche gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso della ragazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
I sommozzatori hanno recuperato, sul fondale del Lago di Como, il corpo di una 23enne. Era dispersa da ieri, poi il ritrovamento di alcuni effetti personali su un pontile che hanno indirizzato le ricerche sullo specchio d'acqua. Da chiarire le dinamiche dell'ac Vai su X
Notte di magia sul Lago di Como Dal lungolago di Menaggio mi sono trovato davanti a uno spettacolo che non potevo lasciare scappare: la luna piena che si specchiava sull’acqua, illuminando le montagne e creando un sentiero di luce perfetto. Nient - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Tremezzina: ragazza di 23 anni trovata morta nel lago di Como, indagini in corso - Ragazza di 23 anni trovata morta nel lago di Como a Tremezzina: corpo recuperato dai sommozzatori, cause ancora da chiarire. Si legge su notizie.it