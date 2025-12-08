Lago di Como | giovane di 23 anni ritrovata senza vita a dodici metri di profondità | cosa è successo

Una domenica che avrebbe dovuto scorrere come tante altre si è trasformata in una tragedia sulle rive del Lago di Como, nella zona della Tremezzina, dove una ragazza di 23 anni è stata trovata morta nelle acque antistanti Ossuccio. L’allarme era scattato nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, dopo che alcuni oggetti personali appartenenti alla giovane erano stati notati abbandonati su un pontile del Comune. Una circostanza che ha subito insospettito e portato alla chiamata dei carabinieri. Le ricerche e il ritrovamento. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente: sul posto sono arrivati i mezzi della Guardia Costiera del 3° Nucleo di Menaggio e una squadra dei vigili del fuoco di Dongo, impegnati inizialmente nelle perlustrazioni in superficie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

