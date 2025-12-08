Lago di Como | giovane di 23 anni ritrovata senza vita a dodici metri di profondità | cosa è successo
Una domenica che avrebbe dovuto scorrere come tante altre si è trasformata in una tragedia sulle rive del Lago di Como, nella zona della Tremezzina, dove una ragazza di 23 anni è stata trovata morta nelle acque antistanti Ossuccio. L’allarme era scattato nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, dopo che alcuni oggetti personali appartenenti alla giovane erano stati notati abbandonati su un pontile del Comune. Una circostanza che ha subito insospettito e portato alla chiamata dei carabinieri. Le ricerche e il ritrovamento. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente: sul posto sono arrivati i mezzi della Guardia Costiera del 3° Nucleo di Menaggio e una squadra dei vigili del fuoco di Dongo, impegnati inizialmente nelle perlustrazioni in superficie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I sommozzatori hanno recuperato, sul fondale del Lago di Como, il corpo di una 23enne. Era dispersa da ieri, poi il ritrovamento di alcuni effetti personali su un pontile che hanno indirizzato le ricerche sullo specchio d'acqua. Da chiarire le dinamiche dell'ac Vai su X
