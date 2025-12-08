L’aggiornamento che porta Nothing OS 4.0 è stato sospeso

Il team di sviluppatori di Nothing ha deciso di sospendere le procedure di rilascio dell'aggiornamento a Nothing OS 4.0 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’aggiornamento che porta Nothing OS 4.0 è stato sospeso

Argomenti simili trattati di recente

Aggiornamento orari per le festività Il mese di dicembre porta con sé tanta magia… e qualche cambiamento nei nostri orari! Ecco tutto quello che ti serve sapere: 8 dicembre – chiuso a pranzo 24 dicembre – aperto pranzo e cena 25 dicembre – ape - facebook.com Vai su Facebook

Nothing OS 4.0 ufficiale con grandi novità grafiche e non solo - 0 è basato su Android 16 e apporta novità per quanto riguarda l’interfaccia grafica, ma ... Scrive tech4d.it