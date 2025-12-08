Lady Macbeth è la prima de La Scala di Milano | una donna dark con rogo finale a sorpresa
È una dark lady in cerca di libertà, un?antesignana del femminismo in una società maschilista e patriarcale. «Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
Scala, l’evento mondano dell’anno senza i vertici dello Stato: per Lady Macbeth del russo Dmitrij Šostakovi? il tutto esaurito
Prima della Scala, in scena Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Ortombina: “Promette molto bene”
La Lady Macbeth di Šostakovic : "Una bellezza che stordisce"
Si è chiusa con 11 minuti di applausi la Prima di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovic che questa sera ha aperto la stagione d'opera 2025/26 della Scala. Dopo i 12 minuti della "Forza del destino" (2024), i 13 di "Don Carlo" (2023 - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono «le torce umane» dell'ultima scena di «Lady Macbeth» Vai su X
Lady Macbeth proto femminista contro il potere: la nostra recensione della Prima della Scala. Un trionfo - Recensione della trionfale Prima della Scala 2025 di Sostakovic. Segnala msn.com
Prima della Scala 2025, di cosa parla Una lady Macbeth: la trama e il cast - Nel cinquantenario della morte di Dmitrij Šostakovic il Teatro alla Scala inaugura la Stagione con il suo capolavoro Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, tratto dal racconto di Nikolaj Leskov in ... corrieredellumbria.it scrive
La Lady Macbeth di Šostakovic alla Prima della Scala: GUARDA LA DIRETTA - Circa duemila spettatori e un incasso che sfiora i 3 milioni di euro. Segnala rainews.it