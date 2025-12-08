Fra quelli che “Dmitrij Šostakovi? aveva lasciato scritto che Katerina è un raggio di luce e dunque la direzione chiara, limpida e a tratti poetica di Riccardo Chailly è perfetta” e quelli (pochi p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lady Macbeth divide la Prima della Scala tra applausi, veleni e popstar