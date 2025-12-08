Lady Macbeth divide la Prima della Scala tra applausi veleni e popstar

Ilfoglio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra quelli che “Dmitrij Šostakovi? aveva lasciato scritto che Katerina è un raggio di luce e dunque la direzione chiara, limpida e a tratti poetica di Riccardo Chailly è perfetta” e quelli (pochi p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

lady macbeth divide la prima della scala tra applausi veleni e popstar

© Ilfoglio.it - Lady Macbeth divide la Prima della Scala tra applausi, veleni e popstar

Argomenti simili trattati di recente

Lady Macbeth divide la Prima della Scala tra applausi, veleni e popstar - Carlucci, passando per le accuse di ‘irrispetto’ e l’entusiasmo dei nuovi idoli del pubblico: Šostakovic torna a dividere, ma l’opera resta un ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Lady Macbeth Divide Prima