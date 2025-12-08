Ladri in appartamento | fuggono con la refurtiva ma vengono bloccati dai carabinieri
Approfittando dell'assenza del proprietario, si sono introdotti in un appartamento e lo hanno svaligiato, portando via denaro contante, carte di credito e oggetti in oro. Mentre guadagnavano la fuga però sono stati sorpresi dai carabinieri.E' accaduto nel comune di Aprilia, dove due ladri sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
