L' Abruzzo protagonista ad Assisi nel giorno dell' Immacolata | accensione dell’albero di Natale dall’Aquila e inaugurazione del presepe di Castelli
L’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, sarà ad Assisi, lunedì 8 dicembre, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, per prendere parte alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale proveniente dall’Aquila e all'inaugurazione del presepe monumentale di Castelli, nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
