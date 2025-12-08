La Volta Buona le pagelle dell’8 dicembre | Rossella Erra aizza la polemica 5 Mariotto insopportabile 4
In questo lunedì di festa, Caterina Balivo arriva puntualissima con una nuova puntata de La Volta Buona a tenere compagnia agli spettatori impegnati ad addobbare l’albero di Natale. Non c’è tempo di parlare di addobbi, però, si è troppo impegnati a commentare la scoppiettante puntata di Ballando con le stelle dove, sabato scorso, la scelta della giudice popolare Rossella Erra ha destato non poche perplessità nel resto del cast. Prosegue il ricordo di Sandro Giacobbe e tra gli ospiti anche una nuova stella dall’Argentina. Il ricordo di Sandro Giacobbe. Ampio spazio è dedicato a Sandro Giacobbe, morto a 75 anni dopo lunghi anni di malattia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Volta Buona: gli ospiti di questa settimana Vai su X
LA VOLTA BUONA - Ecco gli Ospiti della settimana dall'8 al 12 dicembre 2025 Link in bio > #programmitv / #entertainment #rai #raiplay #mediaset #lifestyle #fashion #discoveryplus #foodnetwork #realtime #reality #formattv #direttatv #sky #now #recensione # - facebook.com Vai su Facebook
La Volta Buona, le pagelle dell’8 dicembre: Rossella Erra aizza la polemica (5), Mariotto insopportabile (4) - Le pagelle de La Volta Buona dell’8 dicembre, dove prosegue lo scontro tra i giudici di Ballando con le stelle ... Come scrive dilei.it