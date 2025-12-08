La vittoria di un ragazzo normale | Norris è stato una star dei social e ha come idolo Valentino Rossi

Da piccolo ha provato con l'equitazione ma non gli è mai piaciuta troppo, poi Lando Norris neo campione mondiale piloti di Formula 1 si è appassionato ai videogiochi. La passione per i motori invece gliel'ha trasmessa il padre, uno che ha fondato una società di consulenza e l'ha rivenduta per 250 milioni quando aveva soltanto 38 anni e a quel punto poteva permettersi di smettere di lavorare. Lando ha utilizzato spesso Twitch per condividere dei momenti con i suoi fan, anche in compagnia di altri piloti come Carlos Sainz. E ha fondato Quadrant, una realtà impegnata nel mondo degli eSports. A Lando piace anche collezionare supercar: dalla Lamborghini Miura P400, che ha definito «la più bella mai disegnata», alla Ferrari F40.

