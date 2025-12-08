La vita privata di Can Yaman - Gli amori | dalla prima fidanzata a Sara Blume
Mentre “Sandokan” domina il lunedì sera di Rai 1 e rilancia in grande stile l’immagine di Can Yaman, cresce - ancora una volta - l’interesse per la sua sfera più intima. L’attore turco, amatissimo dal pubblico italiano, è da anni al centro dell’attenzione non solo per le sue interpretazioni, ma. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Cosa c'entra la Procura della Repubblica con la mia vita privata?!" Imma Piro in "Il capo dei capi" ------------------------- Francesca Morvillo (Palermo, 14 dicembre 1945 – Palermo, 23 maggio 1992) - facebook.com Vai su Facebook
La pista sulla sua vita privata, il DNA attribuibile a Sempio e l’ipotesi che la ragazza fosse diventata un ostacolo rimettono in movimento uno dei casi più discussi della cronaca italiana panorama.it/attualita/cron… Vai su X
Can Yaman e quell'ossessione nazional popolare per la sua vita privata - Milioni di fan in tutto il mondo, Italia compresa, si chiedono da tempo (e continuamente) se Can Yaman - Segnala cosmopolitan.com