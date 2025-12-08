La Virtus domina Tortona nella Beli night Vittoria anche per Varese

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata dedicata a Marco Belinelli, la Virtus Bologna si impone con autorità su Tortona nella

Nella serata dedicata a Marco Belinelli, le Vu Nere festeggiano con una solida prestazione di squadra (26 assist). Il nuovo acquisto Stewart è il miglior realizzatore dell'Openjobmetis nella vittoria a Cremona (19 punti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la virtus domina tortona nella beli night vittoria anche per varese

© Gazzetta.it - La Virtus domina Tortona nella "Beli night". Vittoria anche per Varese

Contenuti che potrebbero interessarti

virtus domina tortona beliLa Virtus domina Tortona nella "Beli night". Vittoria anche per Varese - Nella serata dedicata a Marco Belinelli, le Vu Nere festeggiano con una solida prestazione di squadra (26 assist). Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Domina Tortona Beli