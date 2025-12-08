La Vigor domina il derby e dedica la vittoria alle sei vittime della strage di Corinaldo

vigor senigallia 2 castelfidardo 0 VIGOR (4-2-3-1): Novelli 7, De Marco 6, Tomba 6,5, Urso 6,5, Shkambaj 6, Gambini 6,5, Grandis 6,5, Braconi 5,5 (33'st Balleello 6,5), De Feo 6,5, Caprari 7,5 (16'st Beu 6,5), Alonzi 7. All. Clementi CASTELFIDARDO (4-4-2): Osama 6, Bugari 6, Paramatti 5, Selemby 5,5, Ascoli 6 (19'st Bartoli 6), Dompnier 6, Fiscaletti 5,5, Abagnale 6, Palestini 6 (1'st Tarulli 5,5), Morais 5,5, Gallo 6. All. Cuccù ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria RETI: 2'pt Caprari (V), 37'st Alonzi (V) NOTE - Ammoniti: Braconi (V), Caprari (V), Palestini (C ), Tomba (V), Selemby (C ), Alonzi (V), Paramatti (C ) Spett.

