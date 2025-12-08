La Vettola perde pezzi Chiude storica ferramenta a Pisa | E andiamo in Giamaica

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 8 dicembre 2025 – La Vettola perde una sua insegna storica. Era il 1963 quando Rino Orsini e Rossana aprirono il negozio di ferramenta di via Livornese, passato poi nelle mani del figlio Roberto e della moglie Tiziana – nati e cresciuti a San Piero a Grado – 40 anni fa. Quarant’anni dietro il bancone in un quartiere (e un mondo) che nel frattempo è cambiato. La data di chiusura è fissata per il prossimo 31 dicembre, in queste settimane Ferramenta-Cose di casa, un emporio al cui interno si trovava davvero di tutto, si sta piano piano svuotando. Svendita totale e fondo di 130 mq in vendita, e tanti residenti (soprattutto anziani) che fanno la spola per esprimere tutto il loro dispiacere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la vettola perde pezzi chiude storica ferramenta a pisa e andiamo in giamaica

© Lanazione.it - La Vettola perde pezzi. Chiude storica ferramenta a Pisa: “E andiamo in Giamaica”

Altre letture consigliate

vettola perde pezzi chiudeLa Vettola perde pezzi. Chiude storica ferramenta a Pisa: “E andiamo in Giamaica” - Roberto Orsini e Tiziana hanno preso in gestione il negozio quarant’anni fa: “Il mondo è cambiato: tutti hanno fretta. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Vettola Perde Pezzi Chiude