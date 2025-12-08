Pisa, 8 dicembre 2025 – La Vettola perde una sua insegna storica. Era il 1963 quando Rino Orsini e Rossana aprirono il negozio di ferramenta di via Livornese, passato poi nelle mani del figlio Roberto e della moglie Tiziana – nati e cresciuti a San Piero a Grado – 40 anni fa. Quarant’anni dietro il bancone in un quartiere (e un mondo) che nel frattempo è cambiato. La data di chiusura è fissata per il prossimo 31 dicembre, in queste settimane Ferramenta-Cose di casa, un emporio al cui interno si trovava davvero di tutto, si sta piano piano svuotando. Svendita totale e fondo di 130 mq in vendita, e tanti residenti (soprattutto anziani) che fanno la spola per esprimere tutto il loro dispiacere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Vettola perde pezzi. Chiude storica ferramenta a Pisa: “E andiamo in Giamaica”