La tragedia di Corleone | salta la processione dell' Immacolata domani i funerali di madre e figlia
Saranno celebrati domani (martedì 9 dicembre) alle 15.30, nella chiesa madre di San Martino a Corleone, i funerali di Lucia Pecoraro, 78 anni, e della figlia Giuseppina Milone di 47, trovate senza vita sabato scorso nella loro abitazione. Secondo quanto accertato dai carabinieri, Pecoraro avrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
