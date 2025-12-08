La tragedia di Corleone | salta la processione dell' Immacolata domani i funerali di madre e figlia

Palermotoday.it | 8 dic 2025

Saranno celebrati domani (martedì 9 dicembre) alle 15.30, nella chiesa madre di San Martino a Corleone, i funerali di Lucia Pecoraro, 78 anni, e della figlia Giuseppina Milone di 47, trovate senza vita sabato scorso nella loro abitazione. Secondo quanto accertato dai carabinieri, Pecoraro avrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

tragedia corleone salta processioneLa tragedia di Corleone, martedì i funerali nella chiesa madre, domani veglia di preghiera - Saranno celebrati martedì alle 15. Secondo blogsicilia.it

