La tragedia di Corleone Figuccia | Serve sostegno alle famiglie fragili
La tragedia avvenuta a Corleone, dove una madre esasperata ha tolto la vita alla figlia autistica prima di suicidarsi, riaccende il tema del supporto alle famiglie che convivono con situazioni di grave fragilità. Il deputato questore all’Assemblea regionale siciliana, Vincenzo Figuccia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Garante disabili Regione Calabria: "La tragedia di Corleone riguarda tutti noi". "Serve - aggiunge Siclari - maggiore senso di responsabilità per un mondo che senza il sostegno del resto della società non vive". https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/1 - facebook.com Vai su Facebook
Garante disabili Regione Calabria: "La tragedia di Corleone riguarda tutti noi" rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X