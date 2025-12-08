La tragedia di Corleone Figuccia | Serve sostegno alle famiglie fragili

Palermotoday.it | 8 dic 2025

La tragedia avvenuta a Corleone, dove una madre esasperata ha tolto la vita alla figlia autistica prima di suicidarsi, riaccende il tema del supporto alle famiglie che convivono con situazioni di grave fragilità. Il deputato questore all’Assemblea regionale siciliana, Vincenzo Figuccia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

