La tradizione illumina i lungarni | accesso l' albero di Natale della Fondazione Pisa
Anche quest’anno la Fondazione Pisa inaugura il periodo natalizio con l’accensione del grande Albero di Natale, simbolo di augurio alla cittadinanza e ai visitatori che animano la città durante le festività. Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre il momento dell’accensione è stato preceduto dal coro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
