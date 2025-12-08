La tradizione illumina i lungarni | acceso l' albero di Natale della Fondazione Pisa

La Fondazione Pisa apre ufficialmente il periodo natalizio con l’accensione del suo grande Albero di Natale lungo i lungarni. Un momento di festa e di auguri che coinvolge cittadini e visitatori, contribuendo a creare un’atmosfera di gioia e convivialità durante le festività.

Anche quest’anno la Fondazione Pisa inaugura il periodo natalizio con l’accensione del grande Albero di Natale, simbolo di augurio alla cittadinanza e ai visitatori che animano la città durante le festività. Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre il momento dell’accensione è stato preceduto dal coro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

