La Torre di Babele ospita Renzo Arbore puntata dedicata ai 40 anni di Quelli della Notte

ROMA – Nuovo appuntamento con “La Torre di Babele”, il programma di Corrado Augias in onda stasera alle 21:15 su La7 con una puntata dedicata a un anniversario che appartiene alla storia culturale del Paese: i quarant’anni di “Quelli della notte”. Un’esperienza televisiva irripetibile, nata dal genio di Renzo Arbore, che con un gruppo di personaggi eccentrici e originalissimi seppe chiudere con leggerezza gli anni di piombo e introdurre, per la prima volta sulla tv italiana, il linguaggio libero e imprevedibile dell’improvvisazione. Insieme a Renzo Arbore, Augias ripercorrerà le pagine più sorprendenti di quel laboratorio comico e musicale che trasformò il salotto televisivo in un luogo aperto, inclusivo, capace di diventare, come ha scritto Aldo Grasso, “parte del sangue degli italiani”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “La Torre di Babele” ospita Renzo Arbore, puntata dedicata ai 40 anni di “Quelli della Notte”

Il giornalista torna su La7 con La Torre di Babele, programma che riprende il filo dei grandi temi culturali. La prima puntata sarà dedicata a San Francesco - facebook.com Vai su Facebook

Non ho capito perche si chiama La Torre di Babele: parlano tutti la stessa lingua e dicono tutti le stesse cose… Vai su X

