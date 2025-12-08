La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 | le anticipazioni dell' 8 dicembre
La nuova puntata sarà dedicata ai quarant’anni di Quelli della notte, il rivoluzionario programma satirico ideato e condotto da Renzo Arbore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Il giornalista torna su La7 con La Torre di Babele, programma che riprende il filo dei grandi temi culturali. La prima puntata sarà dedicata a San Francesco - facebook.com Vai su Facebook
Non ho capito perche si chiama La Torre di Babele: parlano tutti la stessa lingua e dicono tutti le stesse cose… Vai su X