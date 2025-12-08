La tensione tra Israele e Siria preoccupa Washington
Torna a crescere la tensione tra Damasco e Gerusalemme. Parlando sabato dal palco del Doha Forum, il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, ha avuto parole particolarmente critiche nei confronti dello Stato ebraico. «Israele cerca di sfuggire agli orribili massacri commessi a Gaza, e lo fa tentando di esportare le crisi», ha dichiarato. «Israele è diventato un Paese che lotta contro i fantasmi», ha proseguito, per poi aggiungere: «Da quando siamo arrivati a Damasco, abbiamo inviato messaggi positivi riguardo la pace e la stabilità regionale. E che non siamo interessati a essere un Paese che esporta conflitti, nemmeno in Israele». 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 2025 secondo Google racconta un anno di shock globali, emozioni collettive e inattese svolte culturali nelle ricerche degli italiani. Dal lutto planetario per la morte di Papa Francesco alla guerra tra Israele, Gaza e Iran che ha riacceso la tensione in Medio - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #MedioOriente, è sempre alta tensione. #Hamas condanna morti palestinesi in #Israele #27novembre #TV2000 #Gaza #Libano #Cisgiordania Vai su X
Siria: ministro di Stato Qatar, aggressione israeliana è “intollerabile” - Lo ha detto Mohammed bin Abdulaziz al Khulaifi, ministro di Stato del Qatar, nel ... Come scrive agenzianova.com