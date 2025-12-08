La tensione tra Israele e Siria preoccupa Washington

Laverita.info | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a crescere la tensione tra Damasco e Gerusalemme. Parlando sabato dal palco del Doha Forum, il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, ha avuto parole particolarmente critiche nei confronti dello Stato ebraico. «Israele cerca di sfuggire agli orribili massacri commessi a Gaza, e lo fa tentando di esportare le crisi», ha dichiarato. «Israele è diventato un Paese che lotta contro i fantasmi», ha proseguito, per poi aggiungere: «Da quando siamo arrivati a Damasco, abbiamo inviato messaggi positivi riguardo la pace e la stabilità regionale. E che non siamo interessati a essere un Paese che esporta conflitti, nemmeno in Israele». 🔗 Leggi su Laverita.info

la tensione tra israele e siria preoccupa washington

© Laverita.info - La tensione tra Israele e Siria preoccupa Washington

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tensione israele siria preoccupaSiria: ministro di Stato Qatar, aggressione israeliana è “intollerabile” - Lo ha detto Mohammed bin Abdulaziz al Khulaifi, ministro di Stato del Qatar, nel ... Come scrive agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Tensione Israele Siria Preoccupa