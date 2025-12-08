Gboard, la tastiera virtuale di Google installata su milioni di dispositivi Android in tutto il mondo, sta finalmente ricevendo il restyling che molti utenti attendevano da tempo. Dopo mesi di test silenziosi e anticipazioni trapelate da analisi del codice, le prime novità visibili stanno arrivando nella versione beta 16.5.1.838613058-beta-arm64-v8a dell’applicazione. Google sta implementando il linguaggio Material 3 Expressive, ridisegnando completamente l’interfaccia delle impostazioni e modificando i colori delle schede degli emoji. Il cambiamento più evidente riguarda proprio il selettore degli emoji, uno degli strumenti più utilizzati nella digitazione quotidiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La tastiera Google che usi ogni giorno sta per diventare completamente diversa: ecco cosa cambia