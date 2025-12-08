La tastiera Google che usi ogni giorno sta per diventare completamente diversa | ecco cosa cambia

Screenworld.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gboard, la tastiera virtuale di Google installata su milioni di dispositivi Android in tutto il mondo, sta finalmente ricevendo il restyling che molti utenti attendevano da tempo. Dopo mesi di test silenziosi e anticipazioni trapelate da analisi del codice, le prime novità visibili stanno arrivando nella versione beta 16.5.1.838613058-beta-arm64-v8a dell’applicazione. Google sta implementando il linguaggio Material 3 Expressive, ridisegnando completamente l’interfaccia delle impostazioni e modificando i colori delle schede degli emoji. Il cambiamento più evidente riguarda proprio il selettore degli emoji, uno degli strumenti più utilizzati nella digitazione quotidiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

la tastiera google che usi ogni giorno sta per diventare completamente diversa ecco cosa cambia

© Screenworld.it - La tastiera Google che usi ogni giorno sta per diventare completamente diversa: ecco cosa cambia

Approfondisci con queste news

tastiera google usi ogniLa tastiera Google che usi ogni giorno sta per diventare completamente diversa: ecco cosa cambia - Gboard, la tastiera virtuale di Google installata su milioni di dispositivi Android in tutto il mondo, sta finalmente ricevendo il restyling che molti utenti attendevano da tempo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tastiera Google Usi Ogni