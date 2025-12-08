La tastiera Google che usi ogni giorno sta per diventare completamente diversa | ecco cosa cambia
Gboard, la tastiera virtuale di Google installata su milioni di dispositivi Android in tutto il mondo, sta finalmente ricevendo il restyling che molti utenti attendevano da tempo. Dopo mesi di test silenziosi e anticipazioni trapelate da analisi del codice, le prime novità visibili stanno arrivando nella versione beta 16.5.1.838613058-beta-arm64-v8a dell’applicazione. Google sta implementando il linguaggio Material 3 Expressive, ridisegnando completamente l’interfaccia delle impostazioni e modificando i colori delle schede degli emoji. Il cambiamento più evidente riguarda proprio il selettore degli emoji, uno degli strumenti più utilizzati nella digitazione quotidiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it
